Fahrdienst für Senioren

Im Stadtgebiet Forchheim bietet ein Helferkreis Senioren und in Not geratenen Mitbürgern Unterstützung an. Die Nachbarschaftshilfe steht am Anfang und freut sich über weitere Helfer. Dieses Ehrenamt ist ideal für alle, die zeitlich flexibel bleiben wollen. Die Einsatzzeit kann frei gewählt werden. Vor allem Fahrer werden noch gesucht, die Hilfsbedürftige beispielsweise zum Arzt oder Friedhof fahren. Der Helferkreises trifft sich am Dienstag, 19. November, um 17 Uhr im Bürgerzentrum, Paul-Keller-Straße 17. red