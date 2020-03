Fahrbahn wird saniert

Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Rodezstraße und Memmelsdorfer Straße. Bis spätestens 27. März soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, ist das Baufeld in mehrere punktuelle Maßnahmen unterteilt, um die Staugefahr zu verringern. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr auf einer Fahrspur an den wechselnden Baubereichen vorbeigeführt. Ab etwa 14. März erfolgt die Deckensanierung im Anschluss an die Einmündung Rodezstraße in Richtung Memmelsdorfer Straße.

Nachdem die Arbeiten auch in den Kreuzungsbereich der Rodezstraße reichen, entfällt hier die Rechtsabbiegespur in den Berliner Ring. Als Umleitungsstrecke ist die Umfahrung über Zeppelinstraße - Kronacher Straße - Auffahrt Berliner Ring nach Nürnberg ausgeschildert. Ortskundigen wird die Umfahrung der Baustelle in Fahrtrichtung Nürnberg über die Autobahn A 73 empfohlen.

Wegen Tiefbauarbeiten ist außerdem der Rad- und Fußgängerverkehr vom 9. März bis Ende März im Bereich Zeppelinstraße, Einmündung Berliner Ring, teilweise eingeschränkt. Der Radverkehr in Richtung Hallstadt wird zeitweise über die Zeppelinstraße bis zur Kronacher Straße umgeleitet.

Die Stadt Bamberg bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Belastungen während der Bauzeit. red