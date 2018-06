Fahrbahn auf dem Ostring wird erneuert

Die Asphaltdeckschicht auf dem Ostring im Bereich der Kreuzung Kasernenstraße und zwischen Schwimmbadstraße und Schlachthofkreuzung wird am Montag, 2. Juli, erneuert. Die Arbeiten beginnen um 6.30 Uhr. Da die Ampelanlagen in diesen Bereichen abgeschaltet werden, ist mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen. sek