Fahranfängerin verursacht Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag, 1. April, gegen 7.45 Uhr auf der B 303 Höhe Ebersdorf. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Sonnefeld, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett geriet, gegen ein dortiges Kilometrierungsschild stieß, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort stieß der VW frontal mit dem Audi einer entgegenkommenden 21-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden von vor Ort befindlichen Rettungsdiensten medizinisch versorgt. Glücklicherweise und vermutlich aufgrund der angelegten Sicherheitsgurte, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wurden die beiden Fahranfängerinnen nur leicht verletzt. Der an den Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 303 war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. pol