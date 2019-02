Fahranfängerin verursacht Unfall

Eine 20-Jährige befuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem VW die Johannesstraße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 18-Jährige mit ihrem BMW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wurde ein weiteres Auto, ein geparkter VW, beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14 000 Euro. Die junge BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Kronach verbracht. Die 20-jährige Frau erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.