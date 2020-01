Fahranfängerin verliert Kontrolle über Wagen

Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 303 zwischen der Auffahrt der B 279 und der Ausfahrt Marbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Die junge Frau wurde beim Unfall verletzt. Ihre Einlieferung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro und an der Leitplanke ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.