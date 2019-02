Fahranfängerin missachtet Vorfahrt

Eine 17-Jährige befuhr am Donnerstagabend mit ihrem Audi die Kreisstraße LIF 2 von Schney kommend in Richtung Westen. Die Fahranfängerin war im Rahmen des "Begleitenden Fahrens" mit ihrer Mutter auf dem Beifahrersitz unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie nach links in die Coburger Straße einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Opel-Fahrer, welcher von der Coburger Straße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einfuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro.