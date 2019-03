Fahranfängerin landet im Wald

Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 22.10 Uhr beim Gutenstettener Ortsteil Bergtheim einen Verkehrsunfall mit rund 5000 Euro Sachschaden verursacht. An der Einmündung zweier Kreisstraßen verschätzte sie sich und schoss mit ihrem Fahrzeug über die Einmündung hinweg in den Wald. Dort blieb das Auto nach dem Anprall an mehrere Bäume stehen. Die junge Frau konnte dem Wrack mit viel Glück unverletzt entsteigen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei allerdings Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. pol