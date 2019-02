Fahranfängerin fährt auf Auto und meldet den Unfall

Am Donnerstagnachmittag wollte eine 19-jährige BMW-Fahrerin auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Goldbergstraße einparken. Beim Rückwärtsfahren übersah die Fahranfängerin ein hinter ihr parkendes Auto, so dass es zur Kollision kam. Da sie keinen Schaden am fremden Pkw erkannte, fuhr sie weiter und meldete den Unfall vorsorglich. pol