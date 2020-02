Kronach vor 14 Stunden

Fahranfänger überschlägt sich mit Pkw - drei Verletzte

Am Mittwochabend kam es in der Industriestraße in Kronach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten und rund 4000 Euro Gesamtschaden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unf...