Fahranfänger überschätzt sich

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Kronach kam am Dienstag um 18.20 Uhr mit seinem BMW von der Fahrbahn ab. Von Schweighof in Richtung Gauerstadt fahrend, verlor der 19-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher schaffte es noch, sich selbstständig aus seinem Fahrzeug zu befreien, teilt die Coburger Polizei mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er auf mögliche Verletzungen hin untersucht wurde. Weil das Fahrzeug massiv beschädigt war, verlor es Benzin und Öl. Diese Stoffe flossen in ein angrenzendes Gewässer. Die hinzugerufene Feuerwehr errichtete Ölsperren in dem Gewässer und entfernte die Betriebsstoffe. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den 19-jährigen Fahranfänger.