Fahranfänger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 3329 zwischen Schlüchtern und dem Autobahnanschluss Schlüchtern-Süd ist ein 18 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, prallten gegen 7.30 Uhr ein Personenwagen und ein Lastzug frontal aufeinander. Für den jungen Fahrer kam dabei jede ärztliche Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Laster-Fahrer wurde in einem Rettungswagen behandelt und dann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, der nun den genauen Hergang klären soll. Hierzu wurden beide Fahrzeuge und auch die Mobiltelefone der beiden Fahrer sichergestellt. Zudem wurde der Lkw und der Anhänger auf Anweisung der Ermittlungsbehörden gewogen. Neben der Polizei aus Schlüchtern waren auch die Feuerwehr Schlüchtern und die Straßenmeisterei Sterbfritz im Einsatz. pol