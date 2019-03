Fahranfänger prallt mit Auto gegen Baum

Kurz vor dem Vestenbergsgreuther Ortsteil Hermersdorf ist am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr ein 18-Jähriger, der aus Richtung Uehlfeld kam, mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Ausgang einer Linkskurve nach rechts auf das unbefestigte Bankett geraten. Beim Gegenlenken übersteuerte der Fahranfänger sein Lenkrad, so dass sein Auto ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit dem Heck gegen einen Baum prallte. Während der Fahrer dank angelegtem Sicherheitsgurt unverletzt blieb, wurde seine 27-jährige Beifahrerin so sehr verletzt, dass sie nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Höchstadt eingeliefert werden musste. Am Fahrzeug entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Zeitwert wird mit rund 1500 Euro beziffert. pol