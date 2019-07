Nach einem Fahrfehler in einer Kurve hat ein 18-Jähriger am Montag gegen 16 Uhr in Gerhardshofen die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Dabei entstand an dem Auto wirtschaftlicher Totalschaden im Zeitwert von rund 3000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. pol