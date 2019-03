Fahranfänger mit ein bisschen Restalkohol

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bamberger Straße hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Donnerstagmorgen einen 22-jährigen Fahranfänger mit seinem VW an. Hierbei bemerkten sie leichten Alkoholgeruch, der sich mit einem Atemalkoholwert von 0,28 Promille auch bestätigte. Der 22-Jährige gab an, am Abend vorher gefeiert und dabei Bier getrunken zu haben. Da der junge Fahrer seinen Führerschein noch auf Probe hat und somit für ihn die Atemalkoholgrenze bei 0,0 Promille liegt, muss er sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.