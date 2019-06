Fahranfänger dürfen in der Probezeit bekanntlich überhaupt keinen Alkohol trinken, bevor sie sich ans Steuer setzen. Das wurde einem jungen Mann am Dienstagmorgen zum Verhängnis. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sein Atem nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab 0,2 Promille. Jetzt wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, eine Nachschulung steht noch dazu im Raum, heißt es in der Pressemeldung der Polizei-Inspektion Bad Brückenau. pol