Fahranfänger kommt von der Straße ab

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2290 von Sulzthal kommend in Richtung Obbach. Ein 16-Jähriger kam mit seinem Leichtkraftrad in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb anschließend in einem angrenzenden Feld liegen. Da der Fahranfänger Schutzkleidung trug, erlitt er durch den Sturz nur leichte Verletzungen, wurde aber dennoch zur Beobachtung in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. pol