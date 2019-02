Fahranfänger gibt Gas: 10 000 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 173 bei Lichtenfels ereignete. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Daimler die Bundesstraße von Kronach in Richtung Lichtenfels auf der linken Spur. Ein 18-Jähriger fuhr bei der Auffahrt Lichtenfels-Mitte ebenfalls auf die B 173 auf und setzte auf dem Beschleunigungsstreifen sofort zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an. Dabei übersah der Fahranfänger den Daimler auf dem linken Fahrstreifen, so dass er dem Pkw in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Der junge Mann entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde noch am selben Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.