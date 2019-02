Fahranfänger gerät in den Gegenverkehr

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr in der Kurve vor dem Ortsausgang Ailsbach in Richtung B 470 die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 48-Jährigen. Dessen Beifahrerin wurde bei der Kollision leicht am Knie verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Autos in Höhe von etwa 8000 Euro.