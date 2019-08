Fahranfänger begeht Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermitteln die Coburger Polizisten gegen einen 18-jährigen Rödentaler, der am Montag gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Von-Werthern-Straße ein anderes Fahrzeug angefahren hat. Beim Eintreffen der Coburger Polizeistreife waren weder das Fahrzeug des Unfallverursachers noch das beschädigte Fahrzeug zu sehen. Die Coburger Polizei sucht nun zum einen nach zwei Unfallzeugen, die den Zusammenstoß auf dem Parkplatz mitbekommen haben. Weiterhin wird die Person gesucht, deren Fahrzeug beschädigt wurde. Die genannten Personen mögen sich bitte unter der Rufnummer 09561/645209 mit der Coburger Polizeiinspektion in Verbindung setzen. pol