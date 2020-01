Fahranfänger beachtet rote Ampel nicht

Bereits am Freitag gegen 21.50 Uhr hat sich an der Einmündung der Straßen Am Europakanal/Frankenwaldallee im Erlanger Stadtteil Büchenbach ein schwerer Unfall ereignet.

Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt heißt, hielt ein 19-jähriger Erlanger Autofahrer mit seinem Fahrzeug zunächst an einer roten Verkehrsampel ordnungsgemäß an. Als die Ampel den Verkehr für die nördliche Fahrtrichtung freigegeben hatte, fuhr der 19-Jährige ebenfalls an und bog jedoch nach links in die Frankenwaldalle ein. Hierfür zeigte die Ampel jedoch noch Rotlicht; allerdings war der Gegenverkehr in südlicher Richtung freigegeben. Während des folgenden Abbiegevorgangs übersah der 19-Jährige einen in südlicher Richtung fahrenden Audi und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.

Zwei leicht Verletzte

Der 18-jährige Fahrer des Audi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, während der Unfallverursacher unverletzt blieb. Dessen Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen im Gesicht, teilt die Polizei mit. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zusammen rund 15 000 Euro. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht vonnöten. pol