Forchheim 11.01.2020

Fahradfahrer mit Rauschgift unterwegs

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag um 10.30 Uhr in der Bügstraße in Forchheim in eine Polizeikontrolle geraten, wobei bei ihm ein Konsumröhrchen mit Rauschgiftanhaftungen festgestellt wurde....