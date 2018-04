Fahnenmast herausgerissen

Rund 1000 Euro Sachschaden entstanden zwischen Montag, 2 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, an einem Fahnenmast sowie einer Bodenfliese vor einem Fahrradfachgeschäft im Industriegebiet In der Au. Der Fahnenmast wurde durch einen oder mehrere Täter aus der Verankerung gerissen und zu Boden geworfen. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol