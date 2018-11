Fahnenaktion gegen Gewalt

Zum internationalen Tag "Gewalt an Frauen" schlossen sich die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes, Frauenorganisationen und verschiedene Institutionen, Verbände und Parteien einer durch die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes initiierten Fahnenaktion an. Damit wollen sie Flagge zeigen für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben von Mädchen und Frauen.

Mit den Fahnen "Frei leben - ohne Gewalt", die am Wochenende am Landratsamt Forchheim und an der Dienststelle in Ebermannstadt aufgezogen wurden, soll ein weithin sichtbares Zeichen gegen die tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen gesetzt werden.

Seit dem 25. November 2001 lässt Terre des Femmes gemeinsam mit unzähligen Unterstützern die Fahnen wehen. Mit der diesjährigen Kampagne "Jetzt Mädchen stärken - #esistnichtallesrosarot" möchte die Organisation auf die notwendige Verbesserung von Präventionsangeboten aufmerksam machen, um Mädchen effektiv vor Gewalt zu schützen. Mittlerweile werden jedes Jahr mehr als 8000 Fahnen weltweit gehisst - zwei davon im Landkreis Forchheim. red