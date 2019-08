"Fahne" verrät angesäuselten Fahrer

Am Sonntag gegen 2 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei in der Egerlandstraße bei einem Autofahrer leichter Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkohol-Vortest bestätigte dies. Der Baiersdorfer wurde deshalb zur Polizei-Inspektion Erlangen-Land gebracht. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte schließlich einen Wert von 0,72 Promille. Ein Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro plus Gebühren sowie ein Fahrverbot von einem Monat folgen noch. pol