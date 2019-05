Fahne der Friseurinnung wird geweiht

Die Friseurinnung Bamberg führt den Brauch einer Innungsfahne wieder ein.Am Montag/Dienstag, 5./6. Mai, findet der Landesinnungsverbandstag des bayerischen Friseurhandwerkes in Bamberg statt. Die Delegierten aller bayrischen Friseurinnungen beschließen die wirtschaftlichen und politischen Wege dieses Handwerks. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung am Sonntag, 5.Mai, um 17 Uhr wird eine festliche Fahnenweihe in der Kirche "Unsere Liebe Frau" begangen. red