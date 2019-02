Fahnder entdecken Drogen

Eine größere Menge Drogen hat die Polizei in einem Gebäude in einem Zeiler Stadtteil gefunden. Das geht aus einem Bericht der Haßfurter Polizei vom Sonntag hervor.

Nachdem am Samstagabend bei einer Kontrolle in Schweinfurt eine geringe Menge Marihuana entdeckt worden war, folgte nach richterlicher Anordnung eine Wohnungsdurchsuchung in einem Stadtteil von Zeil. Im Zuge dieser Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten über 120 Gramm Haschisch, weitere Kleinmengen an Betäubungsmitteln und entsprechende Utensilien auffinden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz ist nun für einen 17 Jahre alten Jugendlichen die Folge. red