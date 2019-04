Fähre setzt ab Freitag wieder über

Rechtzeitig zum Osterwochenende nimmt an Karfreitag die Fähre zwischen Mühlwörth und Leinritt ihren Betrieb auf. Fußgänger und Radfahrer können sich dann auf Höhe Schleuse 100 wieder an sechs Tagen in der Woche zwischen 10.30 und 20.30 Uhr beziehungsweise bis zur beginnenden Dämmerung auf kürzestem Weg über den linken Regnitzarm befördern lassen. Der Ruhetag am Montag fällt aus, wenn der Montag - wie Ostern und Pfingsten - ein Feiertag ist.

Betreiber der Fähre ist bekanntlich das Jugendwerk der Salesianer Don Bosco. Diese begehen 2019 ihr 100-jähriges Wirken in Bamberg und haben sich zur Feier des Jubiläums auch kleine Aktionen auf und mit der Fähre einfallen lassen. So sind jeweils am ersten Samstag im Monat von 16 bis 18 Uhr "Kulturminuten" an Bord geplant. Zum Auftakt am 4. Mai gibt es beispielsweise "Seemannslieder und Wassergesänge", vorgetragen von Bürgermeister Wolfgang Metzner (Gesang) und Florian Ball (Akkordeon), sowie Artistik mit Dominik Münch.

Die folgenden Aktionen bis einschließlich Oktober reichen vom "interaktiven Wäschewaschen" und einer Weinprobe bis zum Büchertausch. Über das Fährticket hinaus entstehen den Fahrgästen für diese und andere Jubiläums-Überraschungen an Bord keine Kosten. jb