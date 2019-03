Zum Artikel "Gegen die Verfassung" (BR vom 4. März) erhielten wir folgende Zuschrift: Was ist das für ein fadenscheiniges Geschreibe, mit dem sich Veit Pöhlmann einmal wieder profilieren muss. Vielleicht sollte auch er sich einmal mit "Friday for Future" auseinandersetzen.

Dabei geht es sicher auch um das von ihm zitierte Obst aus Afrika oder um das Soja hinter dem Atlantik, was kein Mensch braucht.

Aber welche Konsequenzen zieht er daraus: Munter weiter Kohle verbrennen, möglicherweise sogar weiter auf Atomenergie setzen? Oder sollten wir uns doch einmal Gedanken machen um das Woher all der Energie, mit der wir da unseren Kindern und Enkeln die Zukunft nehmen?

Ich schaue mir auch lieber eine blühende Blumenwiese an als ein Photovoltaik-Feld, aber immer, wenn ich an dem glücklicherweise stillgelegten Atomkraftwerk Grafenrheinfeld vorbeifahre, weiß ich, wie sehr ich jedes Windrad liebhaben muss und wie sehr ich mich darüber freuen kann, wenn allmählich gerade einmal die Hälfte all unseres Bedarfs an elektrischer Energie nicht mehr gekoppelt ist an Dreckschleudern und Kraftwerke, mit denen eine einigermaßen gesunde Umwelt für die nächsten Generationen erreicht werden könnte.

Wenn wir unsere Wäsche wieder im Fluss waschen, unsere Kommunikation mit dem direkt gesprochenen Wort auskommt und nicht auf seltene Erden und eigens dafür benötigte Großkraftwerke angewiesen ist und wir schließlich ein befriedigendes öffentliches Personen- und Güterverkehrssystem auch in unserer sehr schützenswerten Heimat hinkriegen, dann können wir uns im fränkischen Wirtshaus darüber unterhalten, welches Solarfeld noch gebraucht wird oder nicht.

Klaus Bartels

Neudrossenfeld