Fackelwanderung und zwei Konzerte

Im Rahmen des Weihnachts-und Neujahrspogramms lädt die Tourist-Info Wiesenttal wieder zu einer Fackelwanderung nach Voigendorf ein. Termin ist Samstag, 28. Dezember. Der etwa zweistündige Fußmarsch führt durch das Lange Tal hinauf auf die Hochfläche, wo es dann auf ebenen Wegen in das Juradorf weitergeht. Auf halbem Weg können sich die Wanderer bei einer Glühweinstation aufwärmen. Abmarsch ist um 15.30 Uhr am Rathaus. Um 20 Uhr besteht Rückfahrmöglichkeit nach Muggendorf. Anmeldung ist zur besseren Planung erwünscht.

Jahresabschluss in der Basilika

Die Tourist-Info macht auch auf ein festliches Weihnachtskonzert am Freitag, 27. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche in Ebermannstadt und auf das Jahresabschlusskonzert am Montag, 30. Dezember, um 18.30 Uhr in der Basilika Gößweinstein aufmerksam. Für die Veranstaltung in Gößweinstein ist eine Anmeldung erforderlich. Am Neujahrsnachmittag wird ein Besuch im Modelleisenbahnmuseum in Muggendorf empfohlen. hl