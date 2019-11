Fackelwanderung in Neunkirchen

Das Team "Unterwegs zu mir" von St. Michael lädt am Freitag, 22. November, zu einer Fackelwanderung und Entdeckungsreise abseits gewohnter Wege ein. Für alle "brennend" Interessierten gibt es anschließend Punsch und Leckereien am Feuer. Um 18.30 Uhr geht's am Parkplatz der Mittelschule, Schellenberger Weg 26, in Neunkirchen am Brand los. Die Dauer beträgt ungefähr eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter in der Aula der Mittelschule statt. red