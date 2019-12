Fackelwanderung in Egloffstein

Zu einer abendlichen Fackelwanderung durch das romantische Egloffstein lädt die Tourist-Info für Freitag, 20. Dezember, ein. Die Tour ist ungefähr zwei Kilometer lang, dauert eineinhalb Stunden und ist auch für Kinderwagen geeignet. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Pension "Mühle" in der Talstraße 10 in Egloffstein. red