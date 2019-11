Fackelwanderung durch die Winternacht

Am kommenden Samstag, 30. November, bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet eine Fackelwanderung zum Thema "Winterbräuche zwischen Weihnacht und Raunacht" an. Start ist um 18 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz in Höchstadt. Der Rundgang dauert ungefähr 90 Minuten. Anmeldungen zur Fackelwanderung werden erbeten unter der Telefonnummer 0151/26211382. red