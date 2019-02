Fackelwanderung an Mariä Lichtmess

Die traditionelle Fackelwanderung zu Mariä Lichtmess von der Kapelle in Hinterrehberg nach Marienweiher findet heute Abend statt. Der Shuttlebus fährt um 16.30 Uhr am Parkplatz in der Ortsmitte von Marienweiher nach Hinterrehberg ab. Von dort aus machen sich dann alle mit Fackeln über Neuensorg und Marktleugast auf den Weg nach Marienweiher. Den Abschluss bildet ein Gottesdienst um 19 Uhr in der Päpstlichen Basilika. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. kpw