Fachtagung Integration in Forchheim

Am Mittwoch, 4. Juli, findet der Fachtag Integration zum Thema Schwierigkeiten und Chancen im Bildungsweg von Migranten von 15.30 bis 19 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Gesellschaft GFI in der Bayreuther Straße 6 in Forchheim . Eingeladen sind ehrenamtliche und hauptberufliche Multiplikatoren, die Migranten von der Geburt bis zum Schulabschluss begleiten und unterstützen. Ziel ist es, erfolgreiche Maßnahmen zu beleuchten und Ideen für weitere Handlungsschritte in Forchheim zu entwickeln. Veranstalter sind der Verein Ratio, das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus und die GFI. Anmeldung zum kostenlosen Fachtag unter Telefon 09191/3205-0 oder via E-Mail an info-fo@die-gfi.de. red