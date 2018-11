Fachtagung für Ferkelerzeuger

Der Fleischerzeugerring Oberfranken veranstaltet unter Mitwirkung des Fachzentrums für Schweinezucht und -haltung Coburg seine Mitgliederversammlung und Fachtagung am Dienstag, 27. November, ab 9.30 Uhr im Gasthof "Karolinenhöhe" in Trieb. Laut Veranstalter stand das Wirtschaftsjahr 2017/18 unter dem Vorzeichen von maximal nur durchschnittlichen Ferkelpreisen und der endlos scheinenden Diskussion um Tierwohl, Kastrationsverbot, Kastenstand und Schwanzkupieren. Der Landwirt müsse, so der Fleischerzeugerring, aber mit der Ferkelerzeugung sein Brot verdienen und aus den verschiedenen Entwicklungen seine eigene Strategie entwickeln. Neben dem Ringbericht sollen Fakten zum Markt und Tierwohl, im Zusammenhang mit Tierseuchen zur Afrikanischen Schweinepest und zur Biosicherheit, zur Arbeitssituation sowie zur Baugestaltung an der Fachtagung im Fokus stehen. red