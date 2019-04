Fachtag: Gesundheit, die Zweite

Die Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge veranstaltet am Donnerstag, 17. Oktober, in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Krankenkassen den zweiten Fachtag zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Die Veranstaltung findet ab 13.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil statt und richtet sich sowohl an Geschäftsführer, Personalverantwortliche, wie auch Angestellte.

Wenn es um die Einführung eines BGM-Konzeptes geht, stellen sich einige Fragen, zum Beispiel: Wie halte ich meine Mitarbeiter gesund und fit? Wie kann ich sie dabei unterstützen, etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es für mich als Unternehmer überhaupt? Die Bandbreite der Möglichkeiten und Ansätze ist groß und nicht zuletzt von der Unternehmensgröße beziehungsweise den verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängig. Maßnahmen können beispielsweise Gesundheitstage, Zugang zu Sportangeboten oder die Einführung gesunder Essensangebote sein.

Viele Themenfelder

Nach der positiven Resonanz auf den ersten Fachtag zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement soll die Veranstaltung 2019 mit dem bekannten Konzept fortgesetzt werden. Neben regionalen Best-Practice-Beispielen werden in verschiedenen Vorträgen die Themen Förder- und Abrechnungsmöglichkeiten für BGM-Maßnahmen, Beratungs- und Unterstützungsangebote durch die Berufsgenossenschaften, Präventionsmöglichkeiten für (Produktions-) Unternehmen und Psychische Belastungen in der Arbeitswelt besprochen.

Die Teilnehmer erwartet eine Mischung aus Vorträgen, Austausch- und Diskussionsforen sowie eine mögliche Kontaktaufnahme zu (regionalen) Unternehmen aus dem Bereich des BGM im Rahmen der begleitenden Ausstellung. Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus telefonisch unter 09521/27490 oder schriftlich über gesundheitsregion@hassberge.de für eine Teilnahme anmelden. ft