Fachschule stellt sich vor

Bis zu 30 Schüler haben ab dem kommenden Schuljahr in Herzogenaurach die Möglichkeit, sich in einer zweijährigen Ausbildung für die Arbeit mit behinderten Menschen zu qualifizieren. Die Herzogenauracher Fachschule für Heilerziehungspflege bietet allen Einrichtungen der Behindertenhilfe in Herzogenaurach und den umliegenden Landkreisen an, hinsichtlich der Vergabe von Praktikumsstellen zu kooperieren. Um ihr Ausbildungsangebot vorzustellen, lädt die Fachschule am Montag, 1. April, jeweils um 14 und um 16.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung ein. Die Infoveranstaltung findet statt in den Räumen der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt, Einsteinstraße 17 a, in Herzogenaurach. red