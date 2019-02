Fachoberschule öffnet ihre Türen

Die Fachoberschule Fränkische Schweiz der Dr.-Wiesent-Schulen in der Bahnhofstraße 55 in Eggolsheim, veranstaltet am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 14 Uhr einen Tag der offenen Tür. Hier können sich Schüler und Eltern über die Schule informieren. Für Fragen stehen Lehrer, die Schülermitverwaltung und der Elternbeirat zur Verfügung. Am diesem Tag sind auch Anmeldungen möglich. red