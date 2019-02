Fachkräftemangel ist eine Herausforderung

Ganz gleich ob Handwerksbetriebe, internationale Konzerne, Gastronomie oder in der Pflege: Fachkräftemangel ist die Herausforderung für jedes Unternehmen. Welche Rahmenbedingungen muss eine Stadt/ein Standort schaffen oder hierfür vorhalten? Vor welcher Herausforderung stehen dabei die Firmen in Coburg? Darüber wird bei "Zukunft Coburg" mit folgenden Experten diskutiert: Florian Eckardt - Verbandsreferent ASB Coburg Land, Jens Beland - Kreishandwerksmeister der Handwerkskammer, Tina Raab - Chefin der Künstlerklause in Coburg, und Andreas Engel - Geschäftsführer der Firma Leise. Termin ist am Dienstag, 26. Februar, bei Leise am Markt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. red