Fachkräfte gesucht

Heinz Stempfle, Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Bad Kissingen (BHG), begrüßte die Anwesenden zur Herbstversammlung mit Neuwahlen. "Aufgabe aller Vorstandsmitglieder ist es, sich für die Belange, Wünsche und Forderungen der im Bäderlandkreis Bad Kissingen so zahlreich vorhandenen Gastronomie- und Hotel-Betriebe nicht nur innerhalb unseres Branchenverbandes, sondern vor allem in kommunalen Verwaltungen, bei politischen Mandatsträgern, bei den Medien und in der breiten Öffentlichkeit starkzumachen", erinnerte Stempfle. Gerade in den vergangenen Jahren habe man erleben müssen, wie wichtig eine starke, einvernehmliche und eindeutige Vertretung der Interessen bei den Themen Arbeitszeitbegrenzung, Dokumentation und anderen gesetzlichen Auflagen war.

Auch in den kommenden Jahren sei eine starke Vertretung der Branche weiterhin wichtig. Denn höhere Umsätze dank steigender Gäste- und Umsatzzahlen seien noch kein Garant für positive Betriebsergebnisse. Probleme würden zunehmend die steigenden Betriebskosten bereiten, die oft ergebnislose Suche nach Fachkräften und gesetzliche Auflagen mit wachsender Bürokratie.

Höhepunkt der Verbandsarbeit auf Kreisebene war in der nun auslaufenden Wahlperiode die Durchführung der Landesdelegiertenversammlung in Verbindung mit der Premiere des bayerischen Gastgebertages im Herbst 2017, blickte Stempfle zurück. Er freue sich über die Fortführung der Bad Kissinger Stadtmeisterschaften für Hofa/Refa-Auszubildende und angehende Köche. Der Neujahrsempfang findet am Dienstag, 8. Januar 2019 statt.

Stempfle dankte den Kolleginnen und Kollegen im Gesamtvorstand ausdrücklich für ihr persönliches Engagement und freute sich, dass sich ausnahmslos alle Mitglieder des Vorstands für die kommenden drei Jahre erneut zur Wahl stellten. red