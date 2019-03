Fachhochschule informiert

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg veranstaltet am Mittwoch, 3. April, um 15.30 Uhr einen Nachmittag der offenen Tür. Studieninteressierte haben hier die Möglichkeit, die Hochschule kennenzulernen und Informationen zum Studienablauf zu erhalten. Eine Veranstaltung zum Thema "Ask the Prof! Jobperspektiven nach dem FHM-Studium" schließt direkt um 17 Uhr an. FHM-Professoren stehen an diesem Abend Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den Einstieg in das Berufsleben und geben wertvolle Tipps. red