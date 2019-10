Kompaktwissen über die Kopf- und Halsanatomie vermittel Prof. Horst Claassen beim Kamingespräch an der Medau-Schule. Termin ist am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, in der Medau-Schule. Einladung ergeht an alle Interessierten und Mitarbeiter von Berufsfeldern aus dem Gesundheitswesen sowie an Schüler und Studenten. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung bis Mittwoch, 6. November, per Mail an info@medau-schule.de, über Fax 09561/36659 oder telefonisch unter 09561/83570 wird gebeten. red