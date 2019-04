Fachberatung bietet Honiglehrgang an

Für den Honiglehrgang in Bayreuth, der von der staatlichen Fachberatung für Bienenzucht in Oberfranken abgehalten wird, endet die Anmeldefrist am 19. April. Die Anmeldung kann sowohl per E-Mail an barbara.bartsch@lwg.bayern.de oder schriftlich an die Adresse des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Adolf-Wächter-Straße 10-12, 95447 Bayreuth, direkt bei der Fachberaterin Barbara Bartsch erfolgen. Der Honiglehrgang selbst findet am Samstag, 25. Mai, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Gasthaus Tierzuchtklause unter dem Thema "Honig - Entstehung, Gewinnung, Behandlung und Vermarktung" statt. red