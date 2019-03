Facharzt spricht über Thema Darmkrebs

Der März steht in ganz Deutschland im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Unter dem Motto "Es gibt kein zu jung für Darmkrebs!", ausgerufen von der Felix Burda Stiftung und der Stiftung LebensBlicke, engagieren sich in diesem Monat Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Städte, Kliniken und Privatpersonen für die Darmkrebsvorsorge. Auch die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg beteiligt sich mit dem Vortrag "Darmkrebs - Früherkennung, Diagnose - Therapie - Nachsorge" am 27. März an dieser deutschlandweiten Aktion. Chefarzt Dr. med. Sören Maaß spricht um 19 Uhr im Kulturraum, Grasmannsdorferstraße 1, in Burgebrach. Eintritt frei. red