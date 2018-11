Fachakademie beschreibt Teilzeitausbildung

Die Resonanz auf das Angebot der St.-Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik Haßfurt, die Erzieherinnenausbildung auch als berufsbegleitende Teilzeitausbildung anzubieten, ist groß. Daher lädt die Fachakademie, Zeppelinstraße 5 in Haßfurt, alle Interessierten zu einem Informationsabend für Montag, 26. November, ein.

Schulleiter Peter Popp will um 18 Uhr in den Räumen der Akademie Informationen über die Dauer, Struktur und Prüfungsmodalitäten der Ausbildung liefern. Selbstverständlich werden auch alle weiteren anfallenden Fragen entsprechend geklärt.

Neben Schulleiter Popp will auch die künftige Stellvertreterin Maria Krieger Rede und Antwort stehen. Sie ist eine ehemalige Absolventin der Fachakademie, die nach ihrem Studium zur Diplom-Sozialpädagogin und mehrjähriger Berufserfahrung als Praxislehrkraft nun an der Fachakademie unterrichtet. Unterstützt werden die beiden ferner von den Lehrkräften Ulrike Goth und Benedikt Öhmt; beide sind erfahrene Lehrer der Fachakademie.

Potenziale nutzen

Berufserfahrene Kräfte zur Weiterbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher im Landkreis zu motivieren, sieht die Caritas-Fachakademie als ihre Verpflichtung an. Für die Teilnehmer entstehen aus diesem Selbstverständnis der Schule heraus keine Kosten für die Ausbildung. Gerade durch den in allen Bereichen spürbaren Fachkräftemangel ist der Beruf der Erzieherin ein Mangelberuf geworden, der sich durch steigenden Bedarf der Eltern in der Vorschulbetreuung, aber auch im Bereich der Ganztagesbetreuung schulpflichtiger Kinder widerspiegelt. Die Teilzeitausbildung bietet eine weitere Möglichkeit, diesen Bedarf noch stärker zu decken.

Eine Anmeldung zu dem Informationsabend ist nicht nötig, so dass auch kurzfristig entschlossene Interessierte teilnehmen können. Selbstverständlich sind Anmeldungen für die Ausbildung auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich. sw