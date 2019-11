Fachärzte informieren

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt zu einer Infoveranstaltung über Erkrankungen der Halswirbelsäule und Behandlungsmöglichkeiten am heutigen Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach, Grasmannsdorferstr. 1, ein. Der Eintritt ist frei.

Krankheitserscheinungen wie Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, Schwindelerscheinungen, Gangstörungen und Schulter-Arm-Schmerzen mit und ohne Gefühlsstörungen bzw. Lähmungserscheinungen können Ausdruck von Halswirbelsäulenveränderungen sein. Wie man sich in dieser Vielfalt zurechtfindet, wann konservativ und wann operativ behandelt werden sollte, das werden Prof. Dr. Andreas Krone und Dr. Stefan Köhler, Fachärzte für Neurochirurgie in ihrem Vortrag "Die Halswirbelsäule aus neurochirurgischer Sicht" detailliert erläutern. Die Fachärzte sind Konsiliarärzte an der Steigerwaldklinik und unterhalten eine Praxis für Neurochirurgie in Würzburg. red