Facettenreiche Kunst widmet sich dem Thema "Kirche"

Zu einer ungewöhnlichen Kunstausstellung konnte Pfarrer Alexander Berberich zahlreiche Gäste in der katholischen Pfarrkirche Gundelsheim begrüßen. Kunst und Kirche lebten schon immer in einem spannungsgeladenen Verhältnis, so der Pfarrer. Die Kirche hätte auf jeden Fall die Kunst immer gebraucht als Verkünder und Verstärker der frohen Botschaft. Kunst wolle aber nicht um jeden Preis gefallen, sondern auch provozieren und damit die Sichtweise der Menschen und die Welt verändern.

Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD), der Schirmherr der Veranstaltung, nannte die Ausstellung ein einmaliges Projekt, zu dem sich Gundelsheimer Künstler zusammengetan hätten, um auf ganz verschiedene Weise das Thema "Kirche" darzustellen. Ein Quartett des Musikvereins Gundelsheim sorgte für die musikalische Gestaltung der Feier.

Ende des vergangenen Jahres war Pfarrer Berberich an sechs Gundelsheimer Künstler herangetreten mit der Bitte, im Rahmen des Festjahres zum 50. Weihejubiläum der Kirche Sieben Schmerzen Mariens ein Kunstwerk zum Thema "Kirche" aus ihren je eigenen Blickwinkeln zu schaffen. Dabei entstanden sechs hochformatige Gemälde mit den Maßen 0,65 x 2 m, die im Altarraum der Kirche zu sehen sind. Die Künstler erhielten die Gelegenheit, ihre Werke und vorzustellen. Die ehemalige Gundelsheimerin Judith Bauer-Bornemann rückte die Sieben Schmerzen Mariens in den Mittelpunkt ihres Bildes, dessen Zentrum ein Herz als stilisierte Maria bildet zusammen mit den Zahlen eins bis sieben.

Christiana Sieben, wie die anderen Künstler in Gundelsheim ansässig, nahm die Schiffsform der Gundelsheimer Kirche in den Blick. Das Schiff Kirche navigiere im Meer der Zeit durch viele Gefährdungen, trage die Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Ziel und lande letztlich im Hafen Gottes.

Teufel, Freiheit, Glück

Das abstrakte Gemälde von Fridolin Kleuderlein besteht aus drei Teilen, dessen Linien in den beiden ersten Bildern auf die Erde verweisen mit einem dunklen Hinweis auf das zerstörerische Werk des Teufels. Im dritten Teil erfolgt die Auflösung der beiden anderen Bilder mit dem Kommen von Freiheit und Glück.

Ausgangspunkt für das Werk von Freddie Folz war das Licht, das das Schwere im Leben beleuchtet, das aber alle Zweifel brechen kann und so zum Glauben führt. Auch Lydia Kirsch versuchte das Thema "Ich bin das Licht der Welt" aus dem Johannesevangelium bildlich umzusetzen. Vor allem für die Ökumene wünschte sie sich als Vertrauensfrau des evangelischen Kirchenvorstandes mehr Licht.

Peter Schoppel hatte 50 goldene Kreuze in sieben mal sieben Feldern geschaffen, wobei ein Feld für das noch nicht abgeschlossene 50. Jahr frei geblieben ist. Den Kopf seines Bildes zieren sieben ausgeschnittene Kreuze für die Fragen der Kirche.

Die Schau ist nach den Gottesdiensten und sonntags von 14 bis 16 Uhr bis zum 21. Juli in der Katholischen Pfarrkirche Gundelsheim zu sehen. Maria Köppl