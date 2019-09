Facettenreiche Klangwelten

Zu einem klangvollen Abend mit abwechslungsreicher Musik für Klarinettenquartette lädt der Förderkreis "pro musica Höchstadt" am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr ins Schlossgewölbe Höchstadt ein. Vor einigen Jahren aus reiner Freude am gemeinschaftlichen Musizieren gegründet, hat sich das Klarinettenquartett "Kunstpause" über die Jahre als festes Ensemble im Konzertbetrieb etabliert, heißt es in der Einladung des Förderkreises.

Die Quartettbesetzung mit zwei B-Klarinetten, dem Bassetthorn (welches schon von Mozart geliebt wurde) und der tiefen Bassklarinette ermöglicht eine facettenreiche Klanggestaltung, gleichermaßen lyrisch wie üppig. So deckt die Literatur für diese Quartettbesetzung eine unvermutet große Bandbreite ab, wobei neben Originalwerken vielfältige Arrangements aus verschiedenen Genres und Epochen zum Klingen gebracht werden können.

Das Programm wird jugendlich beschwingt eingeleitet mit einem Arrangement des Streichquartettes Nr. 3, KV 156 des jungen Wolfgang Amadeus Mozart. Es folgen die feurigen Werke zweier Spanier: ein Arrangement von "El Puerto" aus dem Klavierzyklus "Iberia" von Isaac Albéniz und ein Originalwerk für Klarinettenquartett "Homenaje a Manuel de Falla" von Bernardo Adam Ferrero.

Scherzhaft und lustig geht es dann zu bei der Klarinettenversion des "Petit Quatuor" von Jean Françaix, im Original eigentlich für vier Saxofonisten geschrieben. Mit einer Serenade von Robert Stark erklingt ein Werk in typisch romantischer Bläsermanier. Danach wird es wieder temperamentvoll mit "L'Histoire du Tango" vom argentinischen Meister des Tango Nuevo, Astor Piazzolla. Die Organisatoren versprechen einen entspannten Abend für die Freunde der Klarinette, des kammermusikalischen Klangs und farbiger Musik durch verschiedene Stilrichtungen.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende haben freien Eintritt. Vorverkaufsstellen sind die Bücherstube Höchstadt und die Fortuna Kulturfabrik, Vereinsmitglieder können Tickets zum Preis von 14 Euro unter 09193/1528 bestellen. red