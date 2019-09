Facebook-Inserat für ein Sachbuch ruft Hasskommentare hervor

Pfarrerin Dorothea Zwölfer staunte nicht schlecht, als sie bei Facebook für ein Sachbuch ein Inserat schaltete. Ihr als Vorsitzender des Vereins Kreuzweise-Miteinander (www.kreuzweise-miteinander.de) wie auch Frau mit transsexueller Biografie schien ein Buch, in dem sachlich über das Phänomen Transsexualität aus theologischer, neurowissenschaftlicher und lebensweltlicher Perspektive informiert wird, unverfänglich. Um so mehr wunderte sie sich, wie hasserfüllt manche Menschen auf das Inserat reagierten und bei Facebook kommentierten, offenbar ohne Kenntnis vom Inhalt des Buchs mit dem Titel "Das Geschlecht in mir" zu haben. Pfarrerin Zwölfer merkte an den Reaktionen, wie wenig tolerant viele Menschen immer noch sind, wenn es um Fragen der Geschlechtlichkeit geht. Und sie staunte über den Bedarf an Bildung und Aufklärung, der sich bei den Kommentaren manchmal gezeigt habe. red